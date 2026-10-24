Transporte pesado, el flagelo riesgoso de los seguros

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El robo de camiones y equipo pesado que cuenta con póliza de seguro vigente, manda a la ciudad de San Luis Potosí, al primer lugar nacional de incidencias de octubre de 2025 a septiembre de 2026, por lo que en el lapso de un año, se convierte en la ciudad del país que más siniestros presenta, según los informes de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), datos en poder de la Asociación Mexicana de Agencias de Seguros y Fianzas (AMASFAC).

Aún con el hecho de que la capital supere la media nacional en robo de vehículos pesados con violencia, el estado de San Luis Potosí ocupa el lugar nacional número 13.

La inseguridad que afecta a la ciudad, se da en un contexto donde abundan los robos de automóviles y motocicletas qué cuentan con póliza de seguro, lo que arriesga a los clientes de las aseguradoras a enfrentar alzas en el costo de la prima de riesgo, cómo lo ha advertido en repetidas ocasiones la propia AMASFAC.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Envipe), informa que no se denuncia ni el 10 por ciento de los siniestros relacionados con el robo parcial a los vehículos y hay casos denunciados por los que no fue abierta una carpeta de investigación.

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Sin embargo, los datos de referencia que obran en poder del INEGI reflejan que San Luis Potosí, presenta incidencia delictiva en todos los aspectos relacionados con la clasificación de siniestros relacionados con vehículos, desde el robo total, robo parcial o robo o asalto en transporte público.

UN VIACRUCIS QUE YA LLEGÓ

Justo en el centro de la crisis del autotransporte, que ha generado controversia y advertencias tanto de la Alianza Mexicana de Organización Transportistas (AMOTAC) como de la Confederación Nacional de Transportistas de México (Conatram) y de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) por insuficiencia de acciones de gobierno y la abierta falta de operatividad de la Guardia Nacional, el robo de equipo pesado se ha multiplicado en toda la zona Centro y Bajío del país.

Sin embargo, el reporte para la capital de San Luis Potosí, es precisamente el primer lugar nacional, luego de que los ladrones consiguieron afectar con el robo de 316 vehículos de carga pesada, muy por encima del segundo lugar nacional que es el municipio de Ecatepec de Morelos, éste, afectado por 198 unidades robadas, también en condición de haber adquirido un seguro de siniestros.

ACTIVISMO DE

TRANSPORTISTAS

El robo al autotransporte ha desatado duras críticas que han arreciado durante los últimos seis meses, y de las que no se ha zafado ninguno de los grupos de transportistas.

Desde el inicio de año, la representación local de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) ha protagonizado una serie de encuentros con los directores del Centro SICT, la oficina de representación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en San Luis Potosí, la comandancia Regional de la Guardia Nacional, Seguridad Pública del Estado y las policías municipales de las zonas por donde cruzan las carreteras federales.

Como resultado de las reuniones, los cuerpos de seguridad rediseñan operativos, las dependencias estatales y federales prometen la baja en la incidencia delictiva y de vez en cuando hay detenciones de personas dedicadas al robo de tractocamiones.

Sin embargo, los organismos empresariales y las aseguradoras tienen otros datos.

La Confederación Nacional de Transportistas de México (Conatram) ha sostenido sus observaciones de la pérdida de autoridad federal en las carreteras desde que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador terminó con la Policía Federal en vez de acabar con los vicios. Se perdió la presencia en las vías rápidas y los transportistas se quedaron trabajando a su suerte.

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga se encuentra a unas horas de paralizar el transporte en todo el país, precisamente por la alta incidencia de robos y asaltos, la inoperancia de los sistemas de seguridad nacional y el grado de impunidad con el que operan los grupos que atacan al autotransporte.

A diferencia de quienes son testigos de los problemas por las quejas que les llegan, los reportes de robo directos a las empresas o las denuncias presentadas ante las fiscalías de los estados que se reflejan en los resultados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las aseguradoras tienen otra verdad.

Es precisamente de ahí donde se desprende que la cifra más alta de vehículos de carga pesada que cuentan con pólizas de seguro, se refiere a siniestros ocurridos en la capital potosina. La Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI) ha documentado casos que presumen una baja en la incidencia, pero aún así, esta zona es la que presenta más casos.

HAY PARA TODOS

Si alguien se encuentra el volante o es dueño de un vehículo del tamaño que sea, hay reparto de criminalidad para todos. Aunque San Luis Potosí no ofrece en otros aspectos alguna incidencia que se pueda considerar alta, hay una percepción moderada en robos distintos al de vehículos.

Aunque disminuyó de manera ligera el robo a automóviles y coloca a la ciudad en el décimo lugar nacional, el alto índice de robo de camiones va acompañado con el hecho de que la propia AMIS coloca en la lista a San Luis Potosí en un quinto lugar nacional en recuperación de los camiones pesados, con un 66 por ciento deficiencia de carpetas de investigación desahogadas con resultados, con independencia de si los camiones recuperados ya van acompañados de personas detenidas o no.

En el caso de los vehículos pequeños, el robo con violencia también disminuyó en el mismo periodo analizado, y aún así, el estado ocupa el sexto lugar nacional en el índice de ese delito. Del total de vehículos robados, las autoridades han recuperado 862 unidades que cuentan con póliza de seguro, y consigna Un aumento de eficiencia de 2.91 por ciento con respecto al mismo periodo pero de 2024 a 2025.

De los vehículos pequeños, los más robados en todo el país son el Nissan Versa, con un total de 1962 unidades, y siguen en la lista las camionetas NP300, el Nissan March, la Nissan Frontier pick up y el Nissan Sentra con 3683 unidades. También a nivel México, el vehículo Honda CRV reportan 991 unidades robadas con violencia contra 940 de marzo de este mismo año.

En el caso de General Motors, el automóvil más robado es el Chevrolet Aveo con 925 unidades.

El comportamiento criminal ubica dentro de los vehículos de carga mediana de trabajo, a la Toyota Hilux como el primer lugar nacional en robo con violencia con 462 unidades. El más fácil de robar hasta ahora sigue siendo el Nissan Tsuru.

DIAGNÓSTICO CRIMINAL

Los aseguradores ubican a San Luis Potosí en el sexto lugar nacional en robo de vehículos con violencia con 63 por ciento de casos de unidades que cuentan con una póliza de seguro, lo que califican como una incidencia relevante.

Sin embargo, aclara que se muestra que el robo de vehículos pequeños asegurados ha disminuido ligeramente, pero el delito continúa siendo un factor de atención por nivel de riesgo para las propias autoridades, los ciudadanos y el sector asegurador. El juicio de la baja ligera en la incidencia, contrasta con el resultado del primer lugar nacional en robo de vehículos de autotransporte que cuentan con póliza de seguro.