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Tras detención de activista, capacitan a policías en DH

Por Rubén Pacheco

Junio 25, 2026 03:00 a.m.
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Tras detención de activista, capacitan a policías en DH
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      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital inició un programa de capacitación para sus elementos operativos enfocado en derechos humanos, detenciones y uso de la fuerza, una medida que se da semanas después de la polémica detención de la abogada y activista Celia García Valdivieso, caso que derivó en el compromiso de las autoridades municipales de revisar sus protocolos 

      de actuación.

      La corporación informó que, en coordinación con la Coordinación Municipal de Derechos Humanos, comenzó un proceso de actualización de procedimientos y formación policial que incluye temas relacionados con la actuación frente a personas defensoras de derechos humanos, abogados, familiares y observadores, así como la prevención de la criminalización y estigmatización de jóvenes.

      El anuncio ocurre luego de que la detención de García Valdivieso generara cuestionamientos sobre el actuar de los agentes municipales y alcanzara amplia difusión en redes sociales y medios de comunicación. Tras ese episodio, el alcalde Enrique Galindo Ceballos ofreció disculpas públicas y aseguró que se revisarían los protocolos para garantizar el respeto a los derechos humanos.

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      De acuerdo con la SSPC, el programa arrancó en el Instituto de Profesionalización Policial con un primer grupo de 50 oficiales y se aplicará de manera escalonada hasta abarcar a la totalidad del personal operativo.

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