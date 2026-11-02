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Tren suburbano apoyará en la movilidad urbana

Por Martín Rodríguez

Noviembre 02, 2026 03:00 a.m.
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Tren suburbano apoyará en la movilidad urbana
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      Aunque habría algunos pendientes, si hay algo en lo que sí se ha avanzado mucho en San Luis Potosí es en la conectividad, lo que madurará con la generación del tren suburbano y el tren de pasajeros planteado por los gobiernos estatal y federal para la capital potosina, aseguró el presidente del Consejo Consultivo Potosí, Félix Bocard Meraz.

      Precisó que es un hecho que el proyecto se desarrollará y tan es así que la presidente de la República Claudia Sheinbaum lo mantiene entre los planes de infraestructura que involucran a San Luis Potosí. 

      Agregó que se necesita la movilidad y aseguró que hay confianza en que la construcción de infraestructura se mantendrá en su ritmo en 2027, con independencia de los tiempos, y una prueba de ello es que ya se encuentra en avance la solución vial denominada Villa Magna, que incluye diversas estructuras para distribuir el tránsito vehicular y terminar con el eterno problema del tráfico y el embudo vial de la zona. 

      Precisó que el proyecto se completará con el tren 

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      suburbano, lo que permitirá ayudar en la movilidad de la zona urbana de la capital, como ya ocurre con las rutas nuevas de transporte público.

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