La "Ley Santi" debe ser dictada antes de 3 meses

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El Congreso del Estado, podría incurrir en incumplimiento de sentencia si no dicta en un plazo de tres meses, la iniciativa ciudadana de Ley de Movilidad y Seguridad Vial, conocida como Ley Santi, advirtió la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado (TEESLP), Denisse Porras Guerrero, tras la resolución que ordenó reactivar el trámite legislativo de la propuesta presentada por colectivos ciudadanos.

Tribunal Electoral ordena trámite legislativo de Ley Santi

La magistrada explicó que la sentencia obliga al Poder Legislativo a acreditar las acciones realizadas para atender la iniciativa, por lo que, de no cumplir con lo ordenado, el Tribunal estaría ante un escenario de incumplimiento de sentencia. "Estaríamos ante un incumplimiento de sentencia que puede tener varias vías con medidas de apremio que establece la Ley de Justicia Electoral", señaló.

Porras Guerrero dijo confiar en que el Congreso atienda la determinación judicial dentro del plazo establecido, como ha ocurrido en otros asuntos similares. Aclaró que la resolución no prejuzga sobre el contenido de la iniciativa ni obliga a los legisladores a aprobarla, sino que únicamente les exige cumplir con su obligación de analizar y dictaminar en tiempo y forma las propuestas ciudadanas que les son presentadas.

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Omisión legislativa y derechos ciudadanos vulnerados

La orden judicial deriva del expediente TESLP/JDC/09/2026, promovido por integrantes de colectivos de movilidad que denunciaron que la llamada Ley Santi permaneció más de un año sin ser sometida a discusión formal. Por unanimidad, el pleno del Tribunal concluyó que existió una omisión legislativa y determinó que dicha inactividad vulneró el derecho de los promoventes a participar en los asuntos públicos mediante la presentación de iniciativas de ley, por lo que instruyó al Congreso a continuar el procedimiento hasta emitir un dictamen y reportar su cumplimiento.

La iniciativa de ley impulsada por ciudadanos busca crear un nuevo marco normativo en materia de movilidad y seguridad vial en San Luis Potosí, con medidas enfocadas en el control de velocidades, infraestructura segura, fortalecimiento del transporte público y accesibilidad para personas con discapacidad.