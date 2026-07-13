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Dejan puerta abierta a más "Reyitos"

Pese a reforma, aún es posible que hombres busquen candidaturas como mujeres, alerta el TEE

Por Ana Paula Vázquez

Julio 13, 2026 03:00 a.m.
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      La reforma electoral aprobada por el Congreso dejó abierta la posibilidad de que se presenten casos de simulación en candidaturas por identidad de género, al no establecer mecanismos adicionales para acreditar la autoadscripción; sin embargo, esos posibles abusos podrán ser impugnados por la vía jurisdiccional con pruebas que se generen durante las campañas, advirtió la presidenta del Tribunal Electoral del Estado (TEE), Denisse Porras Guerrero.

      Tribunal Electoral y reforma en candidaturas identidad género

      La magistrada explicó que, aunque el marco legal no incorporó mayores requisitos para evitar una eventual usurpación de espacios destinados a la paridad de género, ello responde a la imposibilidad de imponer restricciones a un derecho humano como la identidad de género. Precisó que, jurídicamente, la autoadscripción se presume de buena fe y no puede condicionarse mediante pruebas al momento del registro de una candidatura.

      Caso y responsabilidad de partidos políticos

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      No obstante, reconoció que la legislación mantiene un vacío que ya ha sido identificado en otros procesos electorales y que podría ser aprovechado para simular postulaciones.

      En la elección de 2024, Reyes Martínez Rojas, conocido como "Reyitos", candidato del PT, PVEM y Morena a la alcaldía de Venado, se registró como mujer para aprovecharse de la paridad de género, ganando la elección. "No podemos limitar derechos humanos, pero tampoco podemos ignorar este tipo de situaciones", afirmó.

      Porras Guerrero sostuvo que una regulación más específica habría facilitado la resolución de estas controversias, aunque insistió en que corresponde también a los partidos políticos actuar con responsabilidad al postular candidaturas y evitar afectar un derecho constitucional como la paridad de género.

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