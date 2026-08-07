Comercios cierran en el Centro Histórico

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Negocios del Centro Histórico se están muriendo y no es por falta de promoción son la consecuencia de decisiones económicas oficiales que ya han provocado una erosión fuerte en las clases media y baja y por lo cual el consumo se está cayendo, informó el expresidente de Nuestro Centro, Alberto Narváez Arochi.

Cierre de negocios y pérdida de empleos en el Centro Histórico

Señala que la situación está provocando el cierre de locales y la pérdida de empleos porque el Centro Histórico experimenta una caída terrible de ventas y todo ello tiene su origen en el grave problema económico que está generando el modelo del gobierno actual, y se ha venido deteriorando de 2019 a la fecha.

Los negocios de la gente que produce son las más castigados por los desafortunados modelos económicos que técnicamente van desapareciendo a las clases populares y les quitan el poco poder adquisitivo que tenían con aumentos salariales simulados que generan efectos inflacionarios, o con las medidas de prácticas desleales con quienes mueven la economía, al imponerles medidas para presionarlos y tronarlos.

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Impacto en sectores específicos y mercado afectado

Sí hay negocios que se salvan por ahora y entre ellos se encuentran los restauranteros que finalmente reciben consumidores casi de manera natural, con independencia de que también padecen su propia crisis y sus propias adversidades, puntualizó.

"En particular los negocios de ropa y calzado están sufriendo y han caído mucho".

Dijo que el mercado al que le vende el Centro Histórico es de medio bajo para abajo, pero la economía de los planeadores de los gobiernos actuales, está dirigida a pulverizar su poca capacidad adquisitiva.

"Ya se está viendo en la calle Hidalgo, donde por primera vez hay tiendas que van cerrando no porque el negocio cumplió su ciclo, sino por la depresión económica que nos han querido ocultar", concluyó.