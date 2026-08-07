Usan a contraflujo retorno en el nuevo paso inferior
Conductores desacatan la señalética vial ya existente
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A pesar de que los retornos tienen una forma muy bien definida, hay señalización informativa, preventiva y restrictiva y tránsito constante, automovilistas y camioneros inauguraron un problema vial por circular en sentido contrario en los retornos del nuevo paso inferior vehicular del Circuito Potosí y Avenida de las Torres, inaugurado apenas este miércoles.
Problemas en retornos y señalización insuficiente
Se trata de una de las vialidades más transitadas en horas de traslado de obreros a la Zona Industrial.
Aunque los constructores colocaron una pequeña glorieta en el centro del crucero que se dirige del bulevar hacia la Feria Nacional Potosina (Fenapo) y la Arena Potosí, falta colocar letreros informativos relacionado con el sentido de la circulación, además de restrictivos para definir preferencias de paso e informativos para ubicar los cruces peatonales o sobre las medidas de prevención ante el paso de peatones o personas con discapacidad.
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Ausencia de operativo policial y riesgos viales
Camiones y autobuses, operadores de transporte pesado y automovilistas tratan de rodear el crucero a través de los retornos que se supone permitirán la vuelta en "u" para los camiones y el tránsito local.
Hasta ayer no había un operativo definido de la Policía Estatal como responsable de la vialidad intermunicipal, en el que mantenga a raya a quienes violan las reglas de tránsito en la zona y quienes exponen a los automovilistas y camioneros a sufrir un accidente o en su caso arriesgan a los peatones que no los esperan venir en sentido contrario.
La obra vial fue inaugurada el miércoles por la mañana y aunque todo parecía normal, desde la tarde de ese mismo día comenzó el desorden por los conductores irresponsables que utilizan los cruces viales en sentido contrario.
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