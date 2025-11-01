logo pulso
SLP

UASLP espera que Torres Sánchez honre su palabra sobre adeudo

El rector de la UASLP advierte sobre posibles consecuencias financieras ante el incumplimiento del Gobierno del Estado.

Por Samuel Moreno

Noviembre 01, 2025 03:00 a.m.
UASLP espera que Torres Sánchez honre su palabra sobre adeudo

A pesar de que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado (Sefin), informó que será durante noviembre cuando se cubra el adeudo pendiente con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), el rector Alejandro Zermeño Guerra afirmó que mantiene su confianza en la "palabra" del secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, quien se comprometió públicamente a liquidar el pago antes de finalizar octubre.

El pasado 7 de octubre, el propio Torres Sánchez, aseguró que el Gobierno del Estado, cumpliría con la universidad antes de que concluyera el mes. Sin embargo, al cierre de octubre de 2025, la deuda no ha sido cubierta en su totalidad.

Ante ello, Zermeño Guerra señaló que, en caso de no concretarse el pago acordado con la Secretaría General de Gobierno (SGG), la institución valorará sus acciones o posicionamientos correspondientes, recordando que en meses anteriores se advirtió sobre una posible crisis financiera si los recursos no eran entregados a tiempo.

"Yo confío plenamente en la palabra empeñada públicamente por el señor secretario general de Gobierno, quien dijo que hasta el mes de octubre estaría liquidada la deuda. En eso confío, si no se logra eso ya veremos qué actitudes toma la universidad", puntualizó.

