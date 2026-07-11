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UASLP ofrece reacomodo para los no admitidos

Dependerá de la disponibilidad de espacios al publicarse resultados: rector

Por Samuel Moreno

Julio 11, 2026 03:00 a.m.
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UASLP ofrece reacomodo para los no admitidos
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      Los aspirantes que no obtengan un lugar en la carrera de su elección durante el proceso de admisión 2026 de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) podrán solicitar un reacomodo en algunos programas académicos que aún cuenten con espacios disponibles, informó el rector Alejandro Zermeño Guerra.

      La posibilidad de reubicación estará abierta principalmente en las Facultades de Ciencias de la Información y de Ciencias Sociales y Humanidades. Además, también habrá lugares disponibles en algunas carreras de los campus de Matehuala y Salinas, así como en determinadas licenciaturas de la Facultad de Agronomía. El objetivo es aprovechar la capacidad instalada de esos programas y brindar una alternativa a quienes no alcancen un lugar en las carreras de mayor demanda.

      El rector explicó que el proceso de reacomodo dependerá de la disponibilidad de espacios una vez que se publiquen los resultados del examen de admisión, por lo que únicamente podrán acceder los aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos por la institución y opten por alguna de las opciones académicas con cupo.

      En contraste, las licenciaturas que nuevamente concentraron el mayor interés de los aspirantes fueron: Medicina, Derecho, Contaduría, Psicología, Economía y Comercio Internacional, las cuales mantienen una alta demanda y, por ello, registran una competencia mayor por los lugares disponibles.

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      La UASLP aplicó el pasado viernes el Examen de Admisión 2026 a 14 mil 121 aspirantes, de los 15 mil 028 registrados para ingresar a programas de licenciatura, Técnico Superior Universitario y Bachillerato General Universitario en sus campus de la Zona Metropolitana, Matehuala, Salinas, Rioverde, Ciudad Valles y Tamazunchale. Entre los sustentantes participaron 23 aspirantes extranjeros, mil 165 provenientes de otras entidades del país y 26 personas con discapacidad, quienes recibieron las adecuaciones necesarias para presentar la evaluación.

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