UASLP se suma a Simulacro 2025

En menos de 10 minutos las instalaciones fueron evacuadas: Garza Nieto

Por Samuel Moreno

Septiembre 20, 2025 03:00 a.m.
A
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) se sumó este jueves al Simulacro Nacional 2025 con la participación de alrededor de 44 mil integrantes de su comunidad universitaria, entre estudiantes, docentes, investigadores, administrativos y personal de apoyo, informó Antonio Garza Nieto, titular de Seguridad, Resguardo y Bienes Patrimoniales de Protección Civil.

El ejercicio comenzó a las 9:30 de la mañana y, en menos de diez minutos, las instalaciones de las zonas universitarias Centro y Poniente, así como las unidades de Rioverde, Valles, Tamazunchale y Agronomía, fueron evacuadas de manera ordenada. En total, se replegaron 91 inmuebles, cada uno con un responsable encargado de verificar la seguridad antes de reanudar actividades.

Garza Nieto detalló que durante el simulacro se trabajaron diversas hipótesis, como un conato de incendio en un almacén, una fuga de vapores en la Facultad de Química que derivó en incendio y la simulación de un sismo en la Facultad de Ciencias. Además, se contemplaron escenarios de inundaciones y otros incendios, lo que permitió la activación de brigadas internas y el apoyo de Bomberos y cuerpos de auxilio.

En total, se contó con la participación de 735 brigadistas universitarios, distribuidos en cinco equipos especializados: búsqueda y rescate, evacuación, combate de incendios, primeros auxilios y comunicación. A ellos se sumaron evaluadores internos y externos, quienes midieron tiempos de respuesta y cumplimiento de protocolos conforme a la Ley General de Protección Civil y lineamientos del Sistema Nacional de Protección Civil.

El funcionario subrayó que el 94% de la comunidad universitaria participó activamente en el simulacro, mientras que un 2% correspondió a personas en condición vulnerable, quienes recibieron atención especial para garantizar su seguridad.

“Fue un ejercicio que se realizó sin novedad y con gran entusiasmo por parte de la comunidad universitaria, que vuelve a demostrar su compromiso y disposición para atender las medidas de prevención y seguridad”, concluyó Garza Nieto.

