Un éxito, campaña de esterilización
Fueron instalados ocho módulos de atención
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La convocatoria para la jornada de esterilización de este lunes en la plaza de Armas, generó una gran respuesta de la población potosina, pues cientos de propietarios de canes y felinos acudieron con sus mascotas.
La Secretaría de Salud, a través del Departamento de Zoonosis y con apoyo de médicos veterinarios de la Campaña de esterilización masiva de perros y gatos en América Latina (Castralat), instaló ocho módulos de atención.
Se realizaron 200 castraciones en un horario de las 10:00 a las 16:00 horas, en el primer cuadro de la ciudad.
En los alrededores del Palacio de Gobierno se observaron los dueños con sus gatos y perros en cobijas, bolsas y transportadores.
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Como complemento, los especialistas aplicaron la vacuna antirrábica a partir del primer mes de edad, dosis de seguimiento y refuerzo conforme corresponda a cada paciente.
La dependencia estatal informó que, de forma simultánea, también se llevaron a cabo procedimientos en los municipios de Tamazunchale, Ciudad Valles y Tancanhuitz.
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