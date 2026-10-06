Un éxito, campaña de esterilización

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La convocatoria para la jornada de esterilización de este lunes en la plaza de Armas, generó una gran respuesta de la población potosina, pues cientos de propietarios de canes y felinos acudieron con sus mascotas.

La Secretaría de Salud, a través del Departamento de Zoonosis y con apoyo de médicos veterinarios de la Campaña de esterilización masiva de perros y gatos en América Latina (Castralat), instaló ocho módulos de atención.

Se realizaron 200 castraciones en un horario de las 10:00 a las 16:00 horas, en el primer cuadro de la ciudad.

En los alrededores del Palacio de Gobierno se observaron los dueños con sus gatos y perros en cobijas, bolsas y transportadores.

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Como complemento, los especialistas aplicaron la vacuna antirrábica a partir del primer mes de edad, dosis de seguimiento y refuerzo conforme corresponda a cada paciente.

La dependencia estatal informó que, de forma simultánea, también se llevaron a cabo procedimientos en los municipios de Tamazunchale, Ciudad Valles y Tancanhuitz.