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Un éxito, campaña de esterilización

Fueron instalados ocho módulos de atención

Por Rubén Pacheco

Octubre 06, 2026 03:00 a.m.
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Un éxito, campaña de esterilización
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      La convocatoria para la jornada de esterilización de este lunes en la plaza de Armas, generó una gran respuesta de la población potosina, pues cientos de propietarios de canes y felinos acudieron con sus mascotas.

      La Secretaría de Salud, a través del Departamento de Zoonosis y con apoyo de médicos veterinarios de la Campaña de esterilización masiva de perros y gatos en América Latina (Castralat), instaló ocho módulos de atención. 

      Se realizaron 200 castraciones en un horario de las 10:00 a las 16:00 horas, en el primer cuadro de la ciudad.

      En los alrededores del Palacio de Gobierno se observaron los dueños con sus gatos y perros en cobijas, bolsas y transportadores.

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      Como complemento, los especialistas aplicaron la vacuna antirrábica a partir del primer mes de edad, dosis de seguimiento y refuerzo conforme corresponda a cada paciente. 

      La dependencia estatal informó que, de forma simultánea, también se llevaron a cabo procedimientos en los municipios de Tamazunchale, Ciudad Valles y Tancanhuitz.

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