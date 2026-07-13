"Un solo sueño" es el fútbol hecho mural

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Un balón, tres niños jugando y la cantera potosina como escenario. Lo que parece una escena cotidiana es, en realidad, una mirada al pasado: esos momentos en los que el fútbol era una forma de convivir, hacer amigos y construir recuerdos. Esa es la historia detrás de "Un solo sueño", el mural realizado por el artista visual, Neto Medellín, quien buscó plasmar en un muro la manera en que este deporte permanece en la memoria de quienes alguna vez lo jugaron.

La obra nació a partir de una convocatoria para realizar un mural relacionado con el Mundial de Fútbol y representó para Neto un reto creativo: regresar a un formato de gran escala después de varios años. Más que retratar un partido o una figura deportiva, decidió enfocarse en lo que ocurre alrededor del juego: la infancia, la convivencia y esas tardes en la calle, la escuela o cualquier espacio donde un balón era suficiente para reunir a las personas.

"Quería hacer algo que hablara de la infancia, de cómo vivimos todos el fútbol en realidad", explicó el artista, quien señaló que aunque pocas personas llegan a un nivel profesional, este deporte forma parte de la historia de millones. Por ello, en la pieza incluyó a niños jugando y elementos representativos de San Luis Potosí, como la cantera, con la intención de generar una conexión entre la obra, el estado y quienes la observan.

Durante la elaboración de "Un solo sueño", vecinos se acercaron para compartirle historias y decirle que el mural les recordaba su infancia. Para Neto, esa interacción representa una de las mayores recompensas de crear arte en espacios públicos, pues considera que una pintura puede ir más allá de lo visual y convertirse en un punto de encuentro o en un recuerdo para quienes pasan frente a ella.

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El camino de Neto Medellín hacia el arte comenzó desde niño, cuando dibujaba y pintaba de manera informal. Después de la pandemia decidió dejar un empleo estable y apostar completamente por la creación artística, una decisión que reconoce estuvo acompañada de incertidumbre, pero también del respaldo de su familia y amigos. Actualmente combina el tatuaje con la pintura, el aerosol y el desarrollo de su propia obra.

Para el artista potosino, proyectos como este también reflejan la importancia de abrir más espacios públicos para la expresión artística y generar diálogo entre creadores y sociedad. Mientras trabaja en una nueva serie donde explora la identidad mexicana, la juventud y su propia visión del mundo, mantiene una meta clara: seguir creando obras que permitan a las personas verse reflejadas en ellas.

A quienes buscan iniciar en el mundo del arte les recomienda acercarse a otros creadores, formar comunidad y confiar en su proceso. "Que confíen, que las cosas pasan, que no van a estar solos", es el mensaje que Neto le daría al joven que comenzó dibujando sin imaginar que algún día sus trazos terminarían contando historias en un muro.