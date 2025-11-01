Unesco nombra a San Luis Capital Ciudad Creativa

En el Día Mundial de las Ciudades 2025, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) otorgó a San Luis Potosí el reconocimiento como Ciudad Creativa, después de una candidatura lanzada por el Ayuntamiento de San Luis Potosí. Este nombramiento, dado a conocer en París, Francia, a las 4 de la mañana, hora del Centro de México, se une a los recibidos anteriormente como Ciudad del Aprendizaje, Ciudad Patrimonio y Ciudad Árbol del Mundo, este último otorgado por la ONU.

La Unesco dio la bienvenida a San Luis Potosí a la red de ciudades creativas por su impulso a la literatura, junto con otras 58 ciudades del mundo que han destacado en los ámbitos del diseño, arquitectura, gastronomía, comunicación, música, artes visuales, música y artesanía.

San Luis Capital fue la única urbe mexicana que recibió su nombramiento como Ciudad Creativa de la Unesco en esta ocasión. Es además la primera ciudad de nuestro país reconocida como Ciudad Creativa en materia de literatura.

Cada semana, el Ayuntamiento de San Luis Potosí que encabeza el alcalde Enrique Galindo Ceballos realiza presentaciones de libros en espacios públicos de la Capital, además de que se organiza cada año el Festival Internacional Letras en San Luis y se otorga un Premio Municipal de Literatura, entre otros programas de impulso a la creación artística y el fomento de la lectura.

“El nombramiento de Ciudades Creativas es una prueba de que la cultura y la creatividad son compatibles con el desarrollo. Damos la bienvenida a las 58 ciudades que han destacado por fomentar y respaldar proyectos e iniciativas que promueven la cohesión social”, expresó Audrey Azoulay, directora general de

la Unesco.

Con estas nuevas designaciones llega a 408 el número de ciudades, de más de 100 países, integradas a la Red de Ciudades Creativas, que pueden intercambiar experiencias en alguno de los ámbitos del arte y la cultura.