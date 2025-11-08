Unidad Administrativa de SGS podría inaugurarse a principios del 2026

La construcción de la nueva Unidad Administrativa Municipal (UAM), que estará ubicada sobre la Avenida San Pedro, presenta un avance del 90 por ciento y se encuentra en su etapa final,informó el director de Infraestructura Municipal, Jorge Grimaldo Limón.

Señaló que únicamente restan trabajos de cancelería, pintura, colocación de luminarias y detalles de acabado, los cuales se están llevando a cabo actualmente.

Explicó que, aunque el inmueble prácticamente se encuentra en los últimos detalles, su apertura dependerá del tiempo de entrega del mobiliario, por lo que aún se analiza si podrá ponerse en operación antes de que finalice el año.

La obra incluye un estacionamiento con capacidad para más de 200 cajones, espacio que se amplió con el acondicionamiento adicional de un área posterior, con la finalidad de atender tanto al personal como a la ciudadanía que acuda a realizar trámites, afirmó.

Asimismo, subrayó que se construyó una bahía frontal para ascenso y descenso de usuarios que arriben en transporte público o vehículos particulares, a fin de evitar embotellamientos sobre la avenida principal.

Agregó que, además, el municipio realiza la rehabilitación de la calle Ponciano Arriaga, la cual favorecerá una conexión directa hacia el Periférico y permitirá desfogar el flujo vehicular proveniente de la avenida San Pedro.

Respecto a la accesibilidad para personas con discapacidad, el funcionario sostuvo que el edificio será totalmente inclusivo, ya que contará con rampas y elevadores públicos para garantizar el ingreso y uso de la infraestructura.