UPSLP creará grupo de investigación del agua

Abordarán el problema de la red pública de abasto de líquido

Por Leonel Mora

Septiembre 05, 2025 03:00 a.m.
A
UPSLP creará grupo de investigación del agua

La Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP) formará un grupo interdisciplinario e interinstitucional para abordar el problema de la red pública de abasto de agua potable y de la calidad del líquido que llega a las y los usuarios en la capital del estado, para, a partir de ello, recomendar mejoras a las autoridades municipales y del estado.

“Recientemente firmamos un convenio de colaboración con la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) del gobierno del estado para abordar temas ambientales y de sustentabilidad, mejoramiento del clima, etcétera”, explicó el rector de la institución de educación superior, Néstor Eduardo Garza Álvarez.

En principio, se buscaría aplicar estrategias propias de la Universidad, basadas en su acervo de conocimientos científico – tecnológicos, a la solución de problemas ambientales identificados en la ciudad capital.

