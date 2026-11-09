Urge rehabilitar ejes en la Zona Industrial

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Como "Carta a Santa Claus" para 2027, son necesarios arreglos urgentes a todos los ejes para acelerar la movilidad del transporte de carga, además de diversas obras en vialidades principales, famosas por su carga vehicular y un alto grado de deterioro, informó el presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI) Mario González Martínez.

Informó que si bien hay rutas de transporte público y de personal e incluso una línea gratuita que circula desde la Alameda, hay necesidades principales que deben ser atendidas, con el fin de evitar problemas al futuro que generarán otros pendientes.

Añadió que la Zona Industrial ya está colapsada, lo que ha obligado a buscar soluciones permanentes. "Necesitamos que nos arreglen todos los ejes que están completamente destrozados, lo que ha provocado un colapso que se deriva de la falta de pavimentación o en su caso de mantenimiento, que afecta al eje 120, el eje 128, el eje 134 y otros principales que ya colapsaron.

El dirigente empresarial explicó que hay intervención de diversas autoridades para la mejora de vialidades principales, pero también hay búsqueda de acuerdos para el desarrollo de obras de infraestructura que las industrias tanto han necesitado, por condiciones de movilidad y seguridad.

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