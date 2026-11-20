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La organización civil Ciudadanos Observando cuestionó el incumplimiento del gobierno de Villa de Pozos en materia de transparencia, al señalar que la administración municipal acumula nueve meses sin actualizar información obligatoria relacionada con las percepciones de funcionarios y trabajadores en la Plataforma Estatal de Transparencia.

De acuerdo con la agrupación, enero de 2026 fue el único mes en que se hicieron públicas las remuneraciones de los integrantes del Concejo Municipal, así como de otros servidores públicos de primer nivel. Desde entonces, la información permanece sin actualizar, pese a tratarse de una obligación establecida por la normatividad en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Los datos difundidos por Ciudadanos Observando indican que la concejal presidente Martha Patricia Aradillas y los once regidores tienen una remuneración bruta mensual de 51 mil 744 pesos, mientras que los síndicos reciben 51 mil 712 pesos y diversos funcionarios de primer nivel, entre ellos la Secretaría General, Tesorería, Oficialía Mayor y Contraloría General, reportan percepciones brutas de 51 mil 702 pesos.

Como referencia, dichas cantidades representan alrededor de 5.4 veces el ingreso mensual calculado con base en el salario mínimo general vigente de 315.04 pesos diarios, equivalente a aproximadamente 9 mil 576 pesos al mes. Incluso las percepciones netas, cercanas a los 41 mil 753 pesos mensuales, superan en más de cuatro veces ese parámetro de ingreso mínimo.

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Ciudadanos Observando también lanzó cuestionamientos hacia la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), al considerar que este organismo sigue sin garantizar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de este municipio y de otros sujetos obligados.