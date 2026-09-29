Van 19 detenidos por narcomenudeo

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Menos del 3 por ciento de los aseguramientos relacionados con consumo de drogas que realiza la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital corresponde a menores de edad, informó su titular, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, quien señaló que la corporación ha detectado una reducción en este sector.

El funcionario explicó que los casos identificados son canalizados mediante el programa de Justicia Cívica para que los menores reciban atención psicológica, participen en talleres de rehabilitación y acudan a terapias. Aseguró que estas acciones han permitido disminuir los casos de menores involucrados en consumo de sustancias.

Villa Gutiérrez señaló que la SSPC mantiene actividades preventivas en escuelas, principalmente con niñas, niños, adolescentes y jóvenes, para advertir sobre los riesgos asociados al consumo de sustancias ilícitas. Paralelamente, la corporación reporta un promedio de entre 15 y 16 detenciones semanales por posesión de drogas, cuyos casos son puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Como parte de los operativos en la Central de Abastos, indicó que suman más de 19 detenciones y el decomiso de más de mil 200 dosis de droga. Entre los aseguramientos, dijo, se han encontrado cantidades de marihuana que llegan a 200 ó 300 gramos, además de cristal y cocaína, por lo que descartó que en esos casos pueda considerarse únicamente consumo personal.

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El secretario señaló que las sustancias que más se detectan son marihuana y cristal, seguidas por cocaína, mientras que no se han identificado medicamentos controlados entre los decomisos reportados. En los casos de menores, sostuvo que la estrategia se concentra en la atención y rehabilitación, además de las acciones preventivas en los planteles educativos.