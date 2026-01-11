Vandalismo afecta vías en San Luis

El vandalismo en vías es el delito más frecuente que se comete contra la infraestructura ferroviaria en San Luis, reportó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del gobierno federal. La capital es el epicentro de la actividad delictiva contra este medio de transporte.

De acuerdo al reporte "Pulso Ferroviario Operación y Seguridad Enero-Septiembre 2025", publicado por la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF),

La entidad registró 143 reportes de incidentes en la red ferroviaria, lo que ubica a la entidad en el lugar 16 de una lista que encabezan Coahuila, con mil 720 casos, Guanajuato, que registró mil 692 reportes y Aguascalientes, que contabilizó 991 incidentes.

El vandalismo resultó ser el delito que más se comete en la entidad contra la infraestructura ferroviaria, con 99 registros.

Le siguen los siniestros, con 30 casos, mientras que los reportes de robo sumaron catorce. En estos casos, la mayor parte involucra el saqueo de material rodante y componentes de la vía, mientras que en cinco casos, lo robado fue producto o carga.

Por municipios, la capital lleva por mucho la ventaja, con 99 reportes, es decir el 69 por ciento de la incidencia.

Le siguen Catorce y Villa de Reyes, con nueve reportes en cada municipio.

En el resto de la lista aparecen también Ahualulco, Cárdenas, Cerritos, Charcas, Valles, Mexquitic, Moctezuma, Salinas, Tamuín, Vanegas, Venado, Villa Hidalgo y Villa Juárez.