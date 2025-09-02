Vandalizan un cajero de BBVA en Las Vías

En la zona norte de la capital, “gente sin quehacer”, como se podía leer en un cartel, destruyó la pantalla de un cajero automático de BBVA instalado recientemente en la avenida Ferrocarril, llamada ahora Hernán Cortés o “Las Vías”.

A la entrada del módulo ubicado entre las calles 5 y 11 de la Industrial Aviación, donde funcionan dos cajeros, uno para sólo retiros y otro para retiros y depósitos, alguien pegó un trozo de cartulina azul en la que se leía: “No funciona… Gente sin quehacer… Lo destruye”, con una cara triste acompañando el texto.

Por desgracia, de los dos cajeros, los vándalos se fueron en contra de la pantalla del cajero que procesa depósitos, lo que dejó a usuarios regulares de la zona, sin esta opción para realizar operaciones prioritarias. El otro cajero se salvó de ser dañado, pero en su pantalla aparecía el mensaje de “Estamos dando mantenimiento al dispositivo”.

Comerciantes cercanos no supieron precisar el momento del acto vandálico, pero supusieron que fue durante la noche o madrugada de este lunes. Mencionaron que es frecuente que, después de que finaliza el tianguis dominical, muchos jóvenes se queden a consumir bebidas embriagantes en las cercanías del módulo de BBVA.

Quienes celebraban hasta hace poco que la institución bancaria haya instalado dichos cajeros en la avenida Ferrocarril o Hernán Cortés, temen que por este tipo de ataques se decida mejor retirar del todo los aparatos.

En la zona hay pocas opciones de uso de cajeros automáticos. Los

más frecuentados se hallan en la sucursal de BBVA que opera en la avenida Vasco de Quiroga entre las calles 5 y 6 de la Industrial Aviación.