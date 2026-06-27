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Interrumpe servicio El Realito sin informar

Apenas han pasado 27 días de la falla anterior y otra vez, cientos de colonias son afectadas

Por Rolando Morales

Junio 27, 2026 03:00 a.m.
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Interrumpe servicio El Realito sin informar
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      Desarrollado por SACS IA

      La zona metropolitana de San Luis Potosí registró este viernes una nueva interrupción en el suministro de agua proveniente del acueducto de El Realito, apenas 27 días después de la falla anterior, ocurrida el 30 de mayo, cuyo servicio fue restablecido siete días más tarde. Con este nuevo incidente, el sistema acumularía 72 fallas desde 2021.

      Interapas activa protocolo de contingencia

      El organismo operador Interapas informó que durante la mañana de este viernes, sus tanques de almacenamiento dejaron de recibir agua del acueducto; sin embargo, señaló que hasta el momento, no ha recibido una comunicación oficial por parte de los operadores de El Realito sobre las causas de la suspensión.

      Ante la nueva interrupción, el organismo activó el protocolo de contingencia que contempla la operación de pozos de reserva y la distribución de agua mediante camiones cisterna para reducir el impacto en las colonias que dependen del suministro del acueducto.

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      Zonas afectadas y antecedentes de fallas

      Entre las zonas afectadas se encuentran Balcones del Valle, Barrio de Santiago, Zona Centro, Himno Nacional secciones 1 y 2, Jardines de Oriente, La Esmeralda, Lomas de Satélite, Maya Mil, Ricardo B. Anaya, San Juan de Guadalupe, Simón Díaz, El Aguaje, Barrio de Tequis, colonia Universitaria, Valle Dorado, Bella Vista, Colonia Jardín, Virreyes, colonia del Llano, San Patricio, Prados de San Vicente, Cecilia Occelli, Constitución, Viveros, Ciudadela e Independencia.

      La falla anterior se registró el pasado 30 de mayo y mantuvo sin aportar agua a la zona metropolitana durante siete días, hasta que el servicio fue restablecido. La nueva suspensión vuelve a afectar a miles de usuarios que dependen del sistema para el abastecimiento de agua potable.

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