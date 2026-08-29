Se "ceba" prohibición de la pirotecnia

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A más de año y medio de que el alcalde Enrique Galindo Ceballos anunciara su intención de impulsar una reforma para prohibir la venta de pirotecnia en la capital potosina, la propuesta continúa sin llegar a una etapa formal de discusión y aprobación dentro del Cabildo de San Luis Potosí.

Reforma para prohibir venta de pirotecnia en San Luis Potosí

El planteamiento fue dado a conocer el 22 de diciembre de 2024, cuando el edil argumentó que el uso de cohetes afecta a mascotas, menores de edad y personas con discapacidad, además de representar riesgos de accidentes y quemaduras. En ese momento aseguró que solicitaría al Cabildo elevar una iniciativa para impedir la comercialización de estos productos y planteó alternativas para que los vendedores pudieran migrar a otros giros comerciales.

Durante 2025 el proyecto permaneció en análisis. En octubre de ese año, la regidora Maritza Vázquez informó que la propuesta estaba próxima a presentarse en comisiones para iniciar su discusión. Explicó entonces que el objetivo no era eliminar las tradiciones populares o religiosas, sino establecer controles que permitieran reducir riesgos para la población y los animales.

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Diálogo con sectores involucrados en la venta y uso de pirotecnia

La regidora también reconoció que "antes de avanzar era necesario abrir espacios de diálogo con sectores involucrados en la venta y utilización de pirotecnia, particularmente comerciantes y representantes de la Iglesia, debido a que muchas festividades patronales mantienen el uso de fuegos artificiales como parte de sus celebraciones". Además, planteó la necesidad de crear opciones económicas para quienes dependen temporalmente de esta actividad.

No obstante, la actualización más reciente, realizada el pasado 10 de agosto, confirmó que la iniciativa sigue sin una fecha definida para ser presentada en comisiones legislativas.