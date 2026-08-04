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Quema de pirotecnia en Axtla deja un amputado y ocho heridos más

Todos fueron atendidos en la clínica IMSS Bienestar de ese municipio, según se reporta

Por Huasteca Hoy

Agosto 04, 2026 10:50 a.m.
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Quema de pirotecnia en Axtla deja un amputado y ocho heridos más
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      Un total de nueve heridos fueron atendidos en la clínica IMSS Bienestar de Axtla de Terrazas, debido a un accidente con pirotecnia, uno de ellos sufrió amputación de dedos.

      El hecho habría ocurrido en la comunidad de Xoloco, en donde se celebraba una conmemoración por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, misma que terminó con gente quemada, debido a una explosión de unos cohetones.

      Entre los lesionados hay cuatro mujeres y cinco hombres, dos menores de edad, un hombre y una mujer. Una de estas persona requirió atención de cirugía por amputación.

      Todos los lesionados son de Axtla, salvo uno que es originario de Santa Catarina, según se informa.  

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