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Se disparan ventas de automóviles híbridos en SLP

El incremento se registra pese a baja en la producción, señala el Inegi

Por Rubén Pacheco

Noviembre 13, 2026 03:00 a.m.
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Se disparan ventas de automóviles híbridos en SLP
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      Aunque en lo que va de 2026 el país reportó una caída de producción de tres por ciento en el ensamble de vehículos, respecto a 2025, en la misma comparativa San Luis Potosí registró un incremento del 55 % en la venta de vehículos híbridos y eléctricos.

      Crecimiento en venta de vehículos híbridos y eléctricos en San Luis Potosí

      Entre enero y septiembre de 2025, en la entidad se vendieron mil 474 unidades vehiculares que operan con este tipo de tecnología, reveló el informe actualizado del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

      Para la misma comparación entre este año y 2025, el crecimiento fue considerable, pues el documento dio cuenta de una venta de 2 mil 292 vehículos con estas características operativas.

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      Detalles sobre tipos y precios de vehículos híbridos y eléctricos

      Es decir, las compañías distribuidoras en la entidad potosina reportaron un aumento en la comercialización de 818 automóviles híbridos y eléctricos más, equivalente a un alza de 55 %.

      De tres clasificaciones que considera el Inegi, la mayoría de las compras (68 por ciento) se concentraron en los coches híbridos. Mientras el año pasado el acumulado fue de mil 201 unidades, en el 2026 contabilizó mil 564 facturaciones, es decir, un crecimiento de 30 por ciento.

      En México, los precios de los automóviles eléctricos e híbridos varían según el modelo, la versión y la marca; por ejemplo, los precios de la ensambladora china BYD en México, rondan entre los 399 mil 800 y el millón 399 mil pesos.

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