Vía Alterna debe llegar a parques industriales

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La coordinadora de la Alianza Empresarial Potosina, Imelda Elizalde Martínez, se pronunció por la ampliación de la Vía Alterna hasta los parques industriales, de manera paralela a una expectativa planteada por el sector oficial para retirar las casetas a las empresas de proveeduría de las empresas instaladas en Villa de Reyes y San Luis Potosí.

La medida tendría un impacto positivo si también considera que no se permita otro tipo de desarrollo que no sea industrial en el polígono de las empresas manufactureras y de la transformación, que se ubican tanto en la zona libre como en los parques industriales.

Dijo que la ampliación de las opciones para circular y unir partes del área industrial y urbana es una imperiosa necesidad, porque se necesita la conectividad en esa zona en particular, porque concentra el volumen más alto de tráfico de transporte pesado.

Explicó que los conductores de transporte ligero circulan también por esas zonas, pero la complejidad de la carga y descarga de los accesos de espacios para estacionar y de los tramos de conexión, representan una necesidad que ya debe satisfacerse, por tratarse del nodo industrial más importante.

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Aseguró que la disminución de las cuotas en las casetas afecta de manera positiva a la industria y no nada más al transporte de carga, porque además de impactar en los costos, ayuda en la derrama económica que permite fortalecer el ingreso de dinero para las familias.