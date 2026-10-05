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Inauguran campanario de titulación en el Tec

Por Jesús Vázquez

Octubre 05, 2026 03:00 a.m.
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Inauguran campanario de titulación en el Tec
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      Matehuala.- El Instituto Tecnológico de Matehuala llevó a cabo la inauguración del nuevo Campanario de Titulación, instalado junto a la Sala de Titulación de la institución, como un espacio destinado a fortalecer la identidad y las tradiciones de la comunidad tecnológica.

      El nuevo monumento incorpora una campana cuyo repique tendrá un significado especial para las futuras generaciones: únicamente las y los estudiantes que hayan concluido su proceso de titulación en la institución podrán realizar el toque de campana, como un acto simbólico que representa la culminación de una importante etapa de formación profesional.

      Mariana Molina Villanueva se convirtió en la primera titulada de la Ingeniería en Sistemas Computacionales en realizar el repique del nuevo campanario, marcando de esta manera el inicio de una nueva tradición institucional. 

      Como parte del acto inaugural, la nueva profesionista hizo sonar la campana en cuatro ocasiones, mientras el director del Instituto explicó de manera simbólica el significado de cada una de las campanadas, vinculándolas con el camino recorrido durante la formación profesional y el comienzo de una nueva etapa para la egresada.

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      El Campanario de Titulación busca convertirse en un referente para las generaciones que culminen sus estudios profesionales en esta institución, otorgando a cada ceremonia un momento de identidad, reconocimiento y celebración por el esfuerzo realizado a lo largo de su trayectoria académica.

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