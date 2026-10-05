Declaran miércoles de ley seca en Santa Catarina

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Santa Catarina.- Miércoles de ley seca, impera la ola de balazos al aire libre por parte de personas que consumen alcohol.

Vecinos del municipio dieron a conocer que las autoridades municipales declararon los Miércoles ley seca, en los cuales no se debe de vender alcohol.

Sin embargo, los propietarios de negocios no respetan tal reglamento, incluso hay unos establecimientos que están a unos pasos de la Capilla Parroquial vendiendo alcohol, sin temor alguno.

Mencionaron que el colmo es que afuera de los tendajones están consumiendo alcohol, lo más lamentable es que hombres comienzan a realizar disparos al aire libre, por lo que las familias temen que una bala pérdida les dañe.

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El problema se acentúa en las localidades de Puerto del Salto y Tanlut.

Es por ello que piden la intervención de los cuerpos policíacos, para que realicen operativos para prevenir ocurra una tragedia.