Alertan por males diarreicos agudos

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El consumo de alimentos preparados en la vía pública puede representar un riesgo para la salud cuando existen deficiencias en la higiene, manipulación, conservación o calidad del agua utilizada, principalmente por la posibilidad de provocar enfermedades gastrointestinales.

Los Servicios de Salud de San Luis Potosí identifican como factores de riesgo la contaminación de agua y alimentos, mientras que entre los padecimientos asociados se encuentran las enfermedades diarreicas agudas, salmonelosis, amebiasis intestinal, fiebre tifoidea y cólera.

Las enfermedades diarreicas agudas figuran entre las principales consecuencias de consumir alimentos o agua contaminados. De acuerdo con la Secretaría de Salud estatal, pueden presentarse evacuaciones líquidas o acuosas, dolor abdominal, fiebre, vómito y, en casos de mayor gravedad, deshidratación. A nivel federal, la Secretaría de Salud señala que bacterias como Salmonella, Shigella y E.coli, además del cólera, pueden transmitirse por la ingestión de alimentos contaminados.

Entre los padecimientos que también pueden estar relacionados con una deficiente preparación de alimentos se encuentra la amebiasis intestinal, mientras que la fiebre tifoidea y otras salmonelosis pueden presentarse por contaminación bacteriana. Los Servicios de Salud de San Luis Potosí mantienen dentro de sus programas de vigilancia epidemiológica la prevención y control de cólera, fiebre tifoidea, shigelosis, amibiasis, hepatitis, intoxicaciones alimentarias bacterianas y otras salmonelosis.

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El riesgo aumenta cuando los alimentos permanecen a temperaturas inadecuadas, se utilizan utensilios contaminados, no se lavan correctamente las manos o existe contacto con insectos y residuos. La autoridad sanitaria estatal ha advertido que las moscas pueden contaminar los alimentos y favorecer la transmisión de diarreas agudas, fiebre tifoidea, amebiasis, salmonela y cólera. En 2026, además, Coepris reforzó las revisiones a establecimientos semifijos y expendedores de alimentos, con muestreos y capacitación para reducir riesgos de enfermedades intestinales e intoxicaciones.

Ante este escenario, las autoridades sanitarias recomiendan observar las condiciones de limpieza del puesto, el manejo de los alimentos, el estado de los utensilios y la conservación de productos que requieren refrigeración. La Cofepris considera que las enfermedades transmitidas por alimentos constituyen uno de los riesgos sanitarios frecuentes y mantiene acciones de verificación, toma de muestras y capacitación para prevenirlas.