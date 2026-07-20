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Subió la tarifa de autobuses durante estas vacaciones

Empresas transportistas piden adquirir boletos con anticipación y aprovechar descuentos por compra en línea

Por Samuel Moreno

Julio 20, 2026 03:00 a.m.
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Subió la tarifa de autobuses durante estas vacaciones
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      Con el inicio del periodo vacacional de verano 2026, viajar en autobús desde San Luis Potosí hacia los principales destinos de playa del país representará un desembolso de entre 700 y hasta 2 mil pesos por persona en viaje sencillo, dependiendo del destino, la anticipación con la que se adquiera el boleto y la línea de transporte elegida.

      Las rutas con mayor demanda mantienen como principales opciones a Puerto Vallarta, Mazatlán y Cancún. En el caso de Puerto Vallarta, el trayecto tiene una duración aproximada de 10 horas y las tarifas parten de mil 534 pesos en servicios ejecutivos de ETN, aunque también existen corridas con escalas que pueden encontrarse desde alrededor de 700 pesos. Para Mazatlán, los costos se ubican entre mil 500 y 2 mil pesos, mientras que viajar a Cancún puede superar esa cifra debido a los transbordos necesarios.

         Además de las líneas tradicionales como ETN, Primera Plus, Ómnibus de México y ADO, los usuarios han comenzado a recurrir con mayor frecuencia a plataformas digitales que permiten comparar precios y horarios entre distintas empresas. Sitios especializados concentran la oferta disponible y facilitan encontrar promociones o boletos con menor costo, particularmente cuando la compra se realiza con varios días de anticipación.

      Las empresas transportistas advierten que, conforme avanza la temporada vacacional y disminuye la disponibilidad de asientos, las tarifas suelen incrementarse. Por ello recomiendan adquirir los boletos con anticipación y aprovechar descuentos por compra en línea o promociones en viajes redondos, estrategias que pueden representar un ahorro importante para las familias.

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      Ante el incremento de viajeros durante este periodo, el autobús se mantiene como una de las principales alternativas de movilidad para los potosinos que buscan vacacionar sin asumir el costo de un viaje en avión o de trasladarse en vehículo particular, especialmente hacia los destinos de playa del Pacífico y del Golfo de México.

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