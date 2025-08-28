Vías alternas disminuirán tiempos de entrega: AMOTAC

Empresas usuarias de servicios acuerdan con transportistas entender los tiempos excedidos de traslado de mercancías por motivos atribuibles a la responsabilidades del gobierno, como ocurre con las obstrucciones de carretera que extienden por horas el tiempo de movilización, aseguró Eduardo Antuán López Campollo, delegado estatal de la Alianza Mexicana de Operadores del Transporte de Carga (AMOTAC).

Celebró que ya esté en construcción un tramo diferente de la Carretera 57, porque habrá un desfogue importante en lo que se refiere a lo que ahora sucede en esa zona. Sin embargo, también están haciendo lo que resulte necesario para reducir tiempos al autotransporte, a través de vías alternas que permitirán la libre circulación de los camiones, sin retrasos. Sin embargo, admitió que la parálisis de las carreteras en los tramos donde ya es necesaria una ampliación, los perjuicios se reparten parejo entre transportistas y las empresas que los contratan, porque finalmente las pérdidas son para todos, pero las compañías usuarias, han comprendido la situación y toman sus propias previsiones.