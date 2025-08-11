Video: En 5 años, aumentan muertes y enfermos renales en IMSS

De 2020 a 2025, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), registró un incremento alarmante del 438 por ciento en el diagnóstico de derechohabientes de San Luis Potosí con enfermedad renal crónica.

Mediante la petición de información pública con folio 340018000169225, se solicitó el número de personas diagnosticadas con dicha enfermedad de 2010 a 2024, así como defunciones y trasplantes renales, sin embargo, el IMSS sólo facilitó los datos de 2020 a 2024 porque no cuenta con la de años anteriores.

La Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas de la Coordinación de Información y Análisis Estratégico en los Sistemas de Información en Salud (INFOSALUD), precisó que en 2020 lograron detectar a mil 166 pacientes nefrópatas, 491 mujeres y 675 hombres.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De ahí en adelante el comportamiento alcista comenzó con el crecimiento exponencial hasta alcanzar el pico máximo el año pasado.

Así, en el 2023 las cifras acumularon 2 mil 375 pacientes, mil 075 mujeres y mil 300 hombres, equivalente a un alza de 95 por ciento (mil 109) respecto del año anterior.

En el 2022 no fue la excepción, y el servicio gubernamental confirmó 3 mil 612 personas enfermas de los riñones, mil 593 mujeres y 2 mil 019 hombres, es decir, un nuevo aumento, esta vez de 52 por ciento (mil 237).

Con la tendencia de más derechohabientes con enfermedad renal crónica, en el 2023 la cuenta fue de 4 mil 307 personas, mil 850 mujeres y 2 mil 457 hombres. Aunque fue menor respecto a hace dos y un año, el incremento correspondió a 19 por ciento (695).

La hecatombe llegó en 2024, cuando el Seguro Social pudo diagnosticar a 6 mil 277 usuarios, 2 mil 813 mujeres y 3 mil 464 hombres, es decir, un aumento del 48 por ciento (mil 970) en comparación con el 2023, pero un incremento del 438 por ciento (5 mil 111) respecto de 2020. En esos cinco años de triste realidad, se totalizaron 17 mil 737 personas con nefropatía, de ellas el 56 por ciento (9 mil 915) son hombres.

LOS QUE NO LO LOGRARON

La misma situación sucedió con los fallecimientos, pues de 2020 a 2024 el aumento correspondió a 116 por ciento (74). En el 2020 murieron 64 personas, 26 mujeres y 38 hombres.

Al año siguiente decreció al totalizar 55 derechohabientes fallecidos, 25 mujeres y 30 hombres. Este descenso significó una disminución del 14 por ciento (9), en comparación con el 2020.

No obstante, el decremento fue un espejismo de la realidad que sufren estos pacientes, pues nuevamente aumentó la mortalidad al documentarse 107 fallecimientos, 47 mujeres y 60 hombrees, es decir, un alza del 94 por ciento (52) en el 2022.

Ya en el 2023 el acumulado de muertes por insuficiencia renal crónica, última de los cinco estadios del padecimiento, llegó a 118 defunciones, 48 mujeres y 70 hombres, es decir, un incremento del 10 por ciento (11). Como sucedió con las detecciones de la enfermedad renal, el 2024 también fue el año de mayor cantidad de decesos, donde el acumulado fue de 138 muertes, 53 mujeres y 85 hombres, equivalente a un incremento del 17 por ciento (20), no obstante, del 116 por ciento (74) respecto a 2020.

NO TODO ESTÁ PERDIDO

Si bien en medio de confirmaciones y mortalidad el contexto no luce favorable en los últimos cinco años, afortunadamente una luz de esperanza sigue vigente, porque los trasplantes de riñón aumentaron de 6 en 2020 a 31 en 2024, es decir, 417 por ciento más (25).

Aunque en el lustro se lograron procurar 106 órganos, seis en el 2020; 19 en el 2021; 28 en el 2022; 22 en el 2023 y 31 en el 2024, cuyas cifras se leen irrisorias frente a las muertes, significan una segunda oportunidad para los pacientes y sus familias, así como una carga millonaria menos para el IMSS que debe seguir tratando a otras personas.

¿QUIÉN PUEDE DONAR UN RIÑÓN?

El Seguro Social explica que el donador debe ser una persona mayor de 18 y menor de 65 años, a quienes después de realizarles una serie de estudios se determine que están sanos y que al donar uno de sus riñones, el riesgo para su salud será mínimo, ya que una persona sana puede vivir con un solo riñón y llevar una vida normal.

Pueden ser, preferentemente: un familiar (padres, abuelos, hermanos, hijos, esposo o esposa, concubinos, primos); un amigo o conocido, siempre y cuando firme un documento ante un notario público donde se señale que su decisión es voluntaria y no existe un pago de por medio; o una persona previamente sana que haya fallecido por muerte encefálica y su familia, como un acto de solidaridad, decida donar sus órganos.

"Desafortunadamente, en nuestro país, la donación de órganos de pacientes fallecidos es muy baja, por lo que el tiempo de espera para el trasplante puede ser prolongado", matiza la institución.

Después de conocer las cifras crudas de la condición donde los riñones pierden gradualmente su capacidad de filtrar la sangre y eliminar desechos y exceso de líquidos, ¿no crees que es tiempo de concientizarte sobre lo indispensable y satisfactorio de la donación?