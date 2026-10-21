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Viene empresa "ancla": Sedeco

Por Martín Rodríguez

Octubre 21, 2026 03:00 a.m.
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Viene empresa "ancla": Sedeco
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      Será a finales de noviembre cuando los directivos de una gran empresa ancla lleguen a San Luis Potosí para anunciar una inversión que detonará la apertura de empresas de proveeduría, de manera que a principios de diciembre comience la construcción y la entrada en operación que detone la apertura de otras empresas, anunció el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado (Sedeco) Mario García Valdez. 

      Los directivos de la empresa visitarán San Luis Potosí, en una fecha aún no definida, y luego de entrevistarse con el gobernador, los acompañará para realizar el anuncio oficial del inicio de construcción y de las operaciones. Adelantó que por sí sola, la empresa ancla permitirá generar otras cadenas de proveeduría. 

      Pidió paciencia para que los directivos de la empresa hagan el anuncio oficial, porque eso es una política de respeto a los inversionistas, como ya había ocurrido cuando los directivos de General Motors anunciaron la inversión y posteriormente, BMW Group anunció su propia inversión en San Luis Potosí. 

      Agregó que hay una empresa coreana que de manera adicional también se va a instalar en San Luis Potosí, anunciada la semana pasada, pero forma parte de la cadena de proveeduría de autopartes. Su trabajo es la fabricación de alfombras para autos. 

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      En este caso, está previsto que la compañía comience a operar en 2027, en el Parque Industrial Colinas de Ciudad Satélite, donde ya se desenvuelven otras empresas de proveeduría de autopartes como Ronal, la proveedora de los rines de BMW que inició su construcción semanas antes del anuncio oficial de la inversión en San Luis Potosí hace 10 años.

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