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Desde agosto pasado, las aguas negras corren por los canales pluviales de Villa Antigua, uno de los fraccionamientos más exclusivos del poniente de la capital potosina, y desembocan en el cauce natural que atraviesa el conjunto habitacional.

Descarga de aguas negras en Villa Antigua: impacto y reclamos

La administración del fraccionamiento ubica el origen de la descarga en un registro del drenaje sobre la avenida Garza Sada, que ya fue reportado al Interapas, pero que no ha sido reparado.

De acuerdo con información confirmada a Pulso, el organismo intermunicipal contrató a un proveedor externo y acordó con la administración del fraccionamiento que la reparación se realizaría en octubre.

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Al 19 de noviembre, la falla seguía sin corregirse y, según el Consejo de Administración y la Gerencia General, los trabajos se habían limitado principalmente a desviar las aguas residuales hacia otros canales, por donde siguen llegando al cauce.

El Consejo y la Gerencia exigieron al Ayuntamiento de San Luis Potosí y a Interapas que intervengan de manera coordinada para reparar el registro y detener la descarga. La administración reportó malos olores, daños a la vegetación, muerte de aves y presencia de fauna nociva cerca de las viviendas.

Cronología y responsabilidades en la falla del drenaje

El 18 de agosto pasado, Pulso documentó la llegada de aguas negras al mismo cauce, que recorre unos dos kilómetros dentro del fraccionamiento.

Entonces, la Gerencia señaló que las excavaciones del paso elevado en la Glorieta de la Familia habrían dañado una tubería sanitaria y dijo que Seduvop se había comprometido a repararla ese día, luego de que Interapas deslindara su responsabilidad.

En los registros públicos consultados por Pulso no se localizó el contrato ni la orden de trabajo que permitiera identificar a la empresa a la que Interapas encargó la reparación.