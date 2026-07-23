Intervienen en tres casos de violencia familiar en SGS
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Agentes de la Guardia Civil de Soledad llevaron a cabo la detención de tres personas, por su probable participación en el delito de violencia familiar.
La primera intervención se originó a partir del reporte de una mujer de 72 años, quien solicitó el apoyo de la autoridad al denunciar a su hijo por presuntas agresiones físicas y verbales dentro de su domicilio, en la colonia Fidel Velázquez. Como resultado de esta atención quedó asegurado Miguel "N", de 46 años de edad.
Posteriormente, policías municipales se trasladaron a la colonia Villas de San Francisco, donde fue asegurada Leticia "N", de 62 años, por presuntas agresiones físicas contra su hija, en una discusión familiar.
Finalmente, Salvador "N", de 33 años, fue detenido en la cabecera municipal, por presuntamente haber agredido física y verbalmente a su padre.
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En los distintos casos, los detenidos fueron trasladados a la comandancia municipal para su certificación médica y, más tarde, quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado.
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