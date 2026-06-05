Afronta San Luis graves desafíos ambientales

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El territorio potosino llega al día Mundial del Medio Ambiente con un fuerte pendiente en materia de armonización de las normas ambientales, para reducir la contaminación, advirtió Violeta Mendezcarlo Silva, profesora-investigadora de la materia ambiental por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

Problemas ecológicos en San Luis Potosí

En entrevista, la académica pasó lista a los principales problemas ecológicos que afronta la entidad: emisiones de vehículos, los tiraderos de basura a cielo abierto, la omisión de las empresas para reducir el impacto ambiental de sus operaciones y los descuidos que han derivado en incendios de materiales peligrosos como los recientes.

Necesidad de regulación y armonización legal

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Mendezcarlo Silva dijo que la necesidad de regulación incluye la solución final a la quema de residuos sin regulación y con un fuerte problema político y social como ocurre con las ladrilleras.

Añadió que "San Luis requiere la armonización de leyes y acciones efectivas para revertir los efectos del deterioro ambiental".

También requiere una asignación presupuestal suficiente para las dependencias que se encargan de la protección ambiental.

Otra necesidad por la que es necesaria la armonización legal es la aclaración de atribuciones para cada nivel de gobierno.

Agregó que ya se abandonó la perspectiva de que San Luis Potosí es un estado sin muchos problemas de contaminación, porque el crecimiento urbano e industrial de los últimos 15 o 20 años, ya pone a la Zona Metropolitana al nivel de las grandes urbes y con muy poca planeación y vigilancia.

Insistió en que hay grandes problemas en materia de emisiones atmosféricas, el tratamiento de residuos sólidos urbanos o de manejo especial, por lo que es necesario abordar los problemas de manera diferente a como se hace actualmente.