Visitantes llenan los cementerios de Villa de Pozos

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Este domingo 1 de noviembre se registró la mayor afluencia de visitantes en los panteones de Villa de Pozos con motivo de las celebraciones del Día de Muertos, al coincidir como jornada de descanso para la mayoría de las familias que acudieron a limpiar, adornar y visitar las tumbas de sus seres queridos.

Desde las primeras horas de la mañana, comerciantes se instalaron en los alrededores del Panteón Municipal y de los otros dos camposantos del municipio para ofrecer flores, antojitos mexicanos, pan de feria, bebidas preparadas y diversos productos relacionados con la festividad.

De manera paralela, varias pipas abastecieron los depósitos de agua de los cementerios para que los visitantes contaran con el recurso necesario para la limpieza de lápidas y el arreglo de sepulcros, una de las actividades más tradicionales de estas fechas.

Las corporaciones de seguridad y auxilio también mantuvieron presencia: elementos de la Guardia Civil Municipal realizaron recorridos preventivos en las inmediaciones de los panteones, mientras que Protección Civil destacó el operativo "Cilindro Seguro", mediante el cual se revisan los tanques de gas usados en la preparación y venta de alimentos, con el propósito de prevenir fugas o situaciones de riesgo para visitantes y vendedores.

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Las autoridades prevén que las actividades concluyan este lunes 2 de noviembre sin incidentes relevantes. Si bien el sector educativo continuará de descanso, una parte importante de la población adulta retomará sus actividades laborales, por lo que se espera una afluencia menor a la observada durante este domingo.