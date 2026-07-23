Votarán iniciativa del gobernador en periodo extraordinario

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El Congreso del Estado convocó a un periodo extraordinario de sesiones para el próximo 30 de julio, en el que las y los diputados discutirán y votarán la iniciativa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona para derogar las disposiciones del Código Penal relacionadas con la denominada "Ley Serrano", que sancionan el uso indebido de inteligencia artificial.

La convocatoria fue aprobada este miércoles por la Diputación Permanente, pese a que el Poder Legislativo, se encuentra en periodo de receso. Antes de llegar al Pleno, la iniciativa deberá ser analizada y dictaminada por la Comisión Primera de Justicia, para quedar

en condiciones de ser sometida a votación durante la sesión extraordinaria.

La propuesta del Ejecutivo plantea derogar el artículo 187 Ter, así como el Capítulo V denominado "Uso indebido de la Inteligencia Artificial para provocar alarma social", que comprende los artículos 272 Bis y 272 Ter del Código Penal del Estado. La iniciativa no plantea una regulación que sustituya esos tipos penales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La reforma fue cuestionada por organizaciones defensoras de la libertad de expresión y dio origen a una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra pendiente de resolución.