YEM: se privilegió a la democracia sobre la academia en la elección

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, se pronunció sobre la controversia generada alrededor del proceso electoral para la designación de magistrados, en particular sobre el caso de jueces que, aunque no alcanzaron el promedio académico establecido en la Constitución, resultaron electos.

Durante una visita a la capital de San Luis Potosí, Esquivel Mossa explicó que, aunque no conoce con precisión todos los detalles del criterio adoptado por la Sala Superior del Tribunal Electoral, el enfoque que prevalece es respetar el resultado democrático.

“Aquellos jueces que ganaron la elección, aun cuando no hayan cumplido con el promedio mínimo de ocho establecido para su licenciatura y especialización, deben ser reconocidos como ganadores”, afirmó.

La ministra subrayó que la Sala Superior privilegia el principio democrático sobre los requisitos académicos específicos, “poniendo el voto ciudadano por encima de cualquier promedio o requisito numérico”. No obstante, aclaró que este criterio podría variar dependiendo del análisis que se haga en cada caso concreto, por lo que sería necesario revisar cuidadosamente cada expediente.

Esta postura responde a la polémica generada tras detectarse que algunos aspirantes a magistrados en San Luis Potosí no alcanzaron el promedio mínimo de ocho que marca la Constitución para acceder al cargo. Esto ha desatado cuestionamientos sobre posibles omisiones del comité de evaluación y la legitimidad del proceso electoral judicial.

Sin embargo, Esquivel Mossa insistió en la importancia de respetar la voluntad expresada en las urnas y señaló que el Tribunal Electoral se encuentra analizando los casos conforme a sus criterios, con el fin de mantener la legalidad y transparencia en la designación de los nuevos magistrados.