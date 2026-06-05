¡PRECISIÓN EN EL GREEN!

Algunos de los más destacados bastoneros participaron en el tradicional "Torneo La Loba, que se llevó a cabo en el Club Campestre de San Luis.

La acción en el green inició por la mañana, con la salida por escopetazo.

Con la experiencia y preparación que poseen, realizaron sus mejores estrategias de juego, como sus mejores golpes. Ellos audaces y hábiles, anhelaban convertirse en los campeones del torneo que se efectuó con éxito.

Compartieron una maña de interesantes anécdotas y experiencias.

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Los ganadores sumaron un logro más a su trayectoria en el deporte escocés y fueron premiados en una cálida celebración.