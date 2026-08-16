El gobernador del Distrito 4130 de Rotary International, David Eaton Kenner, acompañado de su esposa Verónica

Villarreal de Eaton, estuvo de visita en San Luis Potosí como parte de su recorrido oficial por los clubes que integran el distrito 4130.

Entre las actividades, se llevó a cabo una cena en el Museo del Ferrocarril "Jesús García Corona", que reunió aproximadamente a 100 rotarios de los clubes de la localidad: San Luis Potosí, Industrial, Colonial, Lomas del Potosí, Tangamanga, San Luis Potosí del Real, San Luis Empresarial, Rotario San Pablo, Clubes Rotaract y de diferentes estados de dicho Distrito.

Fue una noche de convivencia y compañerismo que permitió estrechar lazos fraternales entre los clubes potosinos y los rotarios visitantes, conjugando arte, servicio y amistad rotaria.

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