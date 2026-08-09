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¡Llegó el gran día!

¡Se casan!; viajarán de luna de miel a Europa y África

Por Maru Bustos PULSO

Agosto 09, 2026 03:00 a.m.
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Después de nueve años de novios y de haberse comprometido en matrimonio en un viñedo en Coahuila, Daniela Borunda Enríquez y Ricardo Raymond Acosta cumplieron el anhelo de convertirse en marido y mujer.

Emocionados, los novios llegaron al Templo de San Agustín, donde ayer por la tarde el Presbítero Juan Manuel Orona celebró sus esponsales.

Aaron Alejandro Borunda Cárdenas y Ana Yuri Enríquez Carbajal, Ricardo José Raymond Grau y Laura Lucía Acosta Jasso compartieron con sus hijos su felicidad.

Ante seres queridos y amigos, Dany y Richard se dieron el "sí quiero".

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Al finalizar la ceremonia, los nuevos esposos celebraron su amor con una gran fiesta, para posteriormente, emprender su luna de miel por Europa y África.

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