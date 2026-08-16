Así fue su bautizo

El bautizo de Camila Delsol García representa uno de los sucesos más importantes en su vida y la de su familia.

Con este motivo, Gibran Delsol y Ana Sofía García, papás de la pequeña, con meses de anticipación, prepararon una serie de detalles para este día.

Así, con la pequeña Camila y su hijo mayor Patricio Delsol García, los Delsol García llegaron a la Parroquia de San Agustín del Pedregal, donde se efectuó la celebración.

Herbert Trampe y Miriam García, Héctor Hernández y Susana Schekaiban. fueron los padrinos de Camila.

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De manos del Arzobispo Gustavo García Siller, la niña recibió el primer sacramento de la Iglesia.

Tras la ceremonia religiosa, los invitados llegaron a la recepción, en la que cada detalle reflejó el amor que tienen Gibran y Ana Sofía por su hija.