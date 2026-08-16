logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

Bienvenida a su familia política

Graciela López Wagner festejó a la prometida de su hijo Javier

Por Maru Bustos PULSO

Agosto 16, 2026 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

Gisell Villaseñor Flores y Javier Álvarez López eligieron  como fecha para convertirse en esposos después de 4 años y medio de noviazgo, el sábado 17 de octubre próximo.

Con este motivo, Graciela López Wagner ofreció en honor a la prometida de su hijo un desayuno de bienvenida a su hogar y a su familia.

Los detalles que eligieron para tan especial ocasión la anfitriona y su hija Alejandra Álvarez López, agradaron a la festejada y a las invitadas.

Estuvieron a celebrar con Gisell, su mamá Irma Flores y su hermana Mariana Villaseñor Flores, así como tías, primas y amigas cercanas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La futura novia aprovechó la ocasión par reiterar a las ahí reunidas la invitación a su boda, a efectuarse en el templo de Nuestra Señora del Carmen, y al banquete de bodas que ofrecerán en un viñedo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Disfrutó de su Baby Shower
Disfrutó de su Baby Shower

Disfrutó de su Baby Shower

SLP

Maru Bustos

Empieza la cuenta regresiva para recibir a su bebé

Vacaciones intensas
Vacaciones intensas

Vacaciones intensas

SLP

Maru Bustos

Destrezas y habilidades en el Club Campestre

Homilía
Homilía

Homilía

SLP

Redacción

Que el viento, no nos distraiga

¡Llegó el gran día!
¡Llegó el gran día!

¡Llegó el gran día!

SLP

Maru Bustos

¡Se casan!; viajarán de luna de miel a Europa y África