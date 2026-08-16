Bienvenida a su familia política

Gisell Villaseñor Flores y Javier Álvarez López eligieron como fecha para convertirse en esposos después de 4 años y medio de noviazgo, el sábado 17 de octubre próximo.

Con este motivo, Graciela López Wagner ofreció en honor a la prometida de su hijo un desayuno de bienvenida a su hogar y a su familia.

Los detalles que eligieron para tan especial ocasión la anfitriona y su hija Alejandra Álvarez López, agradaron a la festejada y a las invitadas.

Estuvieron a celebrar con Gisell, su mamá Irma Flores y su hermana Mariana Villaseñor Flores, así como tías, primas y amigas cercanas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La futura novia aprovechó la ocasión par reiterar a las ahí reunidas la invitación a su boda, a efectuarse en el templo de Nuestra Señora del Carmen, y al banquete de bodas que ofrecerán en un viñedo.