GINA SOFÍA ¡ESPERA A SU BEBÉ!

CELEBRA POR EL PRÓXIMO NACIMIENTO DE GABRIEL

Por Maru Bustos PULSO

Agosto 07, 2025 03:00 a.m.
Gina Sofía Briones Ress espera con felicidad y gran ilusión el próximo nacimiento de su bebé.

Con este motivo, su mamá Marcela Ress García y su suegra Luz Elena Candelaria Araiza la festejaron. Ellas, integraron detalles especiales que agradaron a las invitadas. 

Ahí, compartieron su felicidad, tías, primas y amigas, quienes le desearon bienestar en su maternidad.

En una agradable atmósfera, Gina Sofía comentó sobre los detalles que realiza al lado de su esposo para recibir al nuevo integrante de su familia, quien es un niño y se llamará Gabriel.

La celebración, plena de emociones.

