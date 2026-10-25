Daniela Jaimes y Alejandro del Pozo

Entre flores, miradas cómplices y mucha emoción, Daniela Jaimes Saucedo y Alejandro del Pozo Serment celebraron el inicio de su vida juntos con una romántica boda.

La pareja se dio el "sí, acepto" a la 1:00 de la tarde en el Templo de San Agustín, acompañada por sus padres, Fernando del Pozo y Gabriela Serment, Jorge Jaimes y Adriana Saucedo, además de familiares y amigos cercanos.

Ceremonia matrimonial en el Templo de San Agustín

Daniela lució espectacular con un vestido de encaje y bordados florales, mangas delicadas y un velo con aplicaciones botánicas; un tocado de flores blancas y suaves ondas completaron su look.

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Alejandro apostó por la elegancia clásica con chaqué oscuro, chaleco gris, corbata a juego y un distintivo prendedor bugambilia.

Tras la ceremonia y el tradicional beso de los recién casados, la pareja partió en un clásico automóvil de época rumbo a la celebración.

Recepción en La Loma Club de Golf con decoración botánica

La recepción, celebrada en La Loma Club de Golf, tuvo una atmósfera cálida y sofisticada, con una espectacular decoración de inspiración botánica.

Bugambilias, follaje verde, madera y luz cálida transformaron el salón, mientras las mesas destacaron por sus centros con dalias borgoña, manzanas rojas y veladoras.

La celebración estuvo acompañada por una cuidada propuesta gastronómica y una barra que incluyó Mezcalina de Jamaica, St. Germain Spritz, cervezas artesanales, vinos, destilados y carajillos.

Entre brindis, música y una animada pista de baile, Daniela y Alejandro disfrutaron una noche inolvidable.