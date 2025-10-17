CARRERA ATLÉTICA BORREGOS
DISCIPLINA, ESPÍRITU Y ORGULLO
El Tec de Monterrey Campus San Luis se vistió de azul y blanco para celebrar los 80 años de
Borregos con una carrera atlética.
La justa se realizó con éxito y reunió a destacados corredores de todas las edades, tanto del lugar anfitrión, como de los clubes deportivos y sociales
e la localidad y grupos e independientes.
Durante el trayecto los más expertos atletas, demostraron su preparación, condición, técnica, habilidad y estrategia.
Los deportistas, con pasión y entrega llegaron a la meta, ante la ovación de los asistentes, quienes reconocieron su
esfuerzo y logros.
Al final, los ganadores
subieron la pódium para recibir sus galardones de campeones.
