CARRERA ATLÉTICA BORREGOS

El Tec de Monterrey Campus San Luis se vistió de azul y blanco para celebrar los 80 años de

Borregos con una carrera atlética.

La justa se realizó con éxito y reunió a destacados corredores de todas las edades, tanto del lugar anfitrión, como de los clubes deportivos y sociales

e la localidad y grupos e independientes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Durante el trayecto los más expertos atletas, demostraron su preparación, condición, técnica, habilidad y estrategia.

Los deportistas, con pasión y entrega llegaron a la meta, ante la ovación de los asistentes, quienes reconocieron su

esfuerzo y logros.

Al final, los ganadores

subieron la pódium para recibir sus galardones de campeones.