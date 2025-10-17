logo pulso
CARRERA ATLÉTICA BORREGOS

DISCIPLINA, ESPÍRITU Y ORGULLO

Por Maru Bustos PULSO

Octubre 17, 2025 03:00 a.m.
El Tec de Monterrey Campus San Luis se vistió de azul y blanco para celebrar los 80 años de 

Borregos con una carrera atlética.

La justa se realizó con éxito y reunió a destacados corredores de todas las edades, tanto del lugar anfitrión, como de los clubes deportivos y sociales

e la localidad y grupos e independientes.

Durante el trayecto los más expertos atletas, demostraron su preparación, condición, técnica, habilidad y estrategia.

Los deportistas, con pasión y entrega llegaron a la meta, ante la ovación de los asistentes, quienes reconocieron su 

esfuerzo y logros.

Al final, los ganadores 

subieron la pódium para recibir sus galardones de campeones.

