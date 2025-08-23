CELEBRA SUS XV años

En el Templo de Nuestra Señora del Rosario (San Juan de Dios), Karla Jatzari Ordaz Dorado agradeció a Dios por la dicha de cumplir XV años.

Ahí, estuvo acompañada de sus padres Juan Carlos Ordaz López y Martha Liliana Dorado Vargas, así como de sus hermanas Ana Yamilet, Itzel Fernanda y Kimberly Nahomy.

Participaron en la acción de gracias sus padrinos Geovanny Cervantes Vargas y Edith Angélica Dorado Vargas.

Además estuvo rodeada del cariño de sus abuelos paternos Eva López Navarro, Juan Antonio Zúñiga y su abuelo materno Juan Antonio Dorado Piñón.

Al finalizar la celebración religiosa, familiares y amigos se reunieron en el Salón Arcadia, donde la quinceañera vivió una velada inolvidable, en compañía de toda su familia, seres queridos y amistades que compartieron con ella una noche llena de música, alegría y emotivos momentos.