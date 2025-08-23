logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

CELEBRA SUS XV años

NOCHE DE SORPRESAS Y GRAN ALEGRÍA

Por Redacción PULSO

Agosto 23, 2025 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

En el Templo de Nuestra Señora del Rosario (San Juan de Dios), Karla Jatzari Ordaz Dorado agradeció a Dios por la dicha de cumplir XV años.

Ahí, estuvo acompañada de sus padres Juan Carlos Ordaz López y Martha Liliana Dorado Vargas, así como de sus hermanas Ana Yamilet, Itzel Fernanda y Kimberly Nahomy.

Participaron en la acción de gracias sus padrinos Geovanny Cervantes Vargas y Edith Angélica Dorado Vargas.

Además estuvo rodeada del cariño de sus abuelos paternos Eva López Navarro, Juan Antonio Zúñiga y su abuelo materno Juan Antonio Dorado Piñón.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al finalizar la celebración religiosa, familiares y amigos se reunieron en el Salón Arcadia, donde la quinceañera vivió una velada inolvidable, en compañía de toda su familia, seres queridos y amistades que compartieron con ella una noche llena de música, alegría y emotivos momentos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

SOBRIOS ESPONSALES
SOBRIOS ESPONSALES

SOBRIOS ESPONSALES

SLP

Maru Bustos

EL DÍA MÁS FELIZ DE SUS VIDAS

SANTIAGO Y ANA PAULA INICIAN SU FE
SANTIAGO Y ANA PAULA INICIAN SU FE

SANTIAGO Y ANA PAULA INICIAN SU FE

SLP

Maru Bustos

CELEBRA SUS XV años
CELEBRA SUS XV años

CELEBRA SUS XV años

SLP

Redacción

NOCHE DE SORPRESAS Y GRAN ALEGRÍA

Unidos por la esperanza: Plomería Selecta y Pegamentos Perdura entregan donativo al Patronato Pro-Paciente Oncológico
Unidos por la esperanza: Plomería Selecta y Pegamentos Perdura entregan donativo al Patronato Pro-Paciente Oncológico

Unidos por la esperanza: Plomería Selecta y Pegamentos Perdura entregan donativo al Patronato Pro-Paciente Oncológico

SLP

Redacción

La entrega de $130,984 pesos se realizó en el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto.