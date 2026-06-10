¡FESTEJAN A MAMÁ Y PAPÁ!

Un grupo de audaces niños expresaron a su papá y mamá su afecto y admiración, en un estupendo festival musical.

En una atmósfera de colorido, ¡gran alegría! y emoción se llevó a cabo el tradicional "Parents Day" de alumnos de preescolar del Andes International School.

A través de una variedad de temas musicales, los pequeños reconocieron todo lo que hacen sus papás por ellos para que sean unos niños sanos y felices.

Emocionados, mamá y papá disfrutaron de la serie de detalles de buen gusto reservados en su honor.

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Compartieron con sus hijos una mañana de agradables sorpresas.

Así, los felices papás, a través de los números musicales que presentaron sus hijos, retrocedieron en el tiempo y revivieron interesantes anécdotas

y experiencias.