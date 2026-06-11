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EMOCIONADO DE RECIBIR LA COMUNIÓN

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EMOCIONADO DE RECIBIR LA COMUNIÓN

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¡SE CASARÁN!

COMPARTEN SU FELICIDAD CON LA FAMILIA Y AMIGOS

Por Maru Bustos PULSO

Junio 11, 2026 03:00 a.m.
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María Paula Martínez Palacios y Guillermo Morales Barba unirán sus vidas para siempre, por medio del sacramento del matrimonio.

Ellos, reciben emocionados de su familia y amigos los mejores deseos de dicha y prosperidad y, desde luego, les ofrecen reuniones para despedirlos de la soltería.

Entre las celebraciones más especiales y emotivas, la que organizaron Fernando Martínez y Erika Palacios para despedir del hogar paterno a su hija y dar la bienvenida a su hogar a su futuro yerno.

Enrique Morales y Ángeles Barba acompañaron a su hijo Guillermo en el festejo.

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Con los futuros novios, sus hermanos: María José Martínez Palacios, Carlos y Javier Morales, así como tíos, primos y amigos.

A través de muestras de afecto, los invitados les expresaron lo mejor en su matrimonio a María Paula y Guillermo.

La noche, con enormes sonrisas de felicidad.

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