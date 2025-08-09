CLUB ROTARIO SAN LUIS POTOSÍ DEL REAL
JÓVENES COMPARTEN SUS EXPERIENCIAS EN OTROS PAÍSES
Galeria
1/3
El Club Rotario San Luis Potosí del Real Distrito 4130 llevó a cabo su segunda sesión ordinaria, a la que asistió como invitado Mauricio Palau Cárdenas, quien habló sobre su año de intercambio cultural y estudiantil en Bélgica.
Dubelza Beatriz Oliva Garza con las integrantes de su mesa directiva para el ejercicio 2025-2026 presidió la reunión.
En esta ocasión también se contó con la presencia de Sarahí Martínez De Alba, quien al igual estuvo de intercambio en Bélgica, y Santiago Martínez Alfaro, quien radicó en Brasil.
A Mauricio Palau Cárdenas lo recibió en Bélgica el Club Rotario Amay Villers le Temple, por lo que entregó a Dubelza Beatriz Oliva Garza el banderín del mismo.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
De esta manera, Mauricio, Sarahí y Santiago compartieron con las socias del Rotario San Luis Potosí del Real las experiencias durante el año que radicaron en otros países.
no te pierdas estas noticias
CLUB ROTARIO SAN LUIS POTOSÍ DEL REAL
Maru Bustos
JÓVENES COMPARTEN SUS EXPERIENCIAS EN OTROS PAÍSES
Polémica por sandalias 'Oaxaca Slip On' de Adidas diseñadas por Willy Chavarría
El Universal
La colaboración entre Willy Chavarría y Adidas desata indignación por posible apropiación cultural.