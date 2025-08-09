logo pulso
CLUB ROTARIO SAN LUIS POTOSÍ DEL REAL

Por Maru Bustos PULSO

Agosto 09, 2025 03:00 a.m.
A

 El Club Rotario San Luis Potosí del Real Distrito 4130 llevó a cabo su segunda sesión ordinaria, a la que asistió como invitado Mauricio Palau Cárdenas, quien habló sobre su año de intercambio cultural y estudiantil en Bélgica. 

Dubelza Beatriz Oliva Garza con las integrantes de su mesa directiva para el ejercicio 2025-2026 presidió la reunión.

En esta ocasión también se contó con la presencia de Sarahí Martínez De Alba, quien al igual estuvo de intercambio en Bélgica, y Santiago Martínez Alfaro, quien radicó en Brasil.

A Mauricio Palau Cárdenas lo recibió en Bélgica el Club Rotario Amay Villers le Temple, por lo que entregó a Dubelza Beatriz Oliva Garza el banderín del mismo.

De esta manera, Mauricio, Sarahí y Santiago compartieron con las socias del Rotario San Luis Potosí del Real las experiencias durante el año que radicaron en otros países.

